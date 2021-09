Roma, 3 settembre 2021 - Maurizio Sarri sta sfruttando la pausa nazionali per trovare delle soluzioni alternative a quelle già sperimentate nel precampionato e nelle prime due uscite ufficiali della stagione. L'infortunio di Lazzari gli ha però complicato i piani e per questo dovrà studiare delle soluzioni d'emergenza in vista del prossimo incontro di campionato che sarà contro il Milan.

Marusic titolare

L'opzione più diretta riguarda Adam Marusic: il montenegrino è attualmente impegnato con la nazionale, ma al rientro dovrebbe essere lui il favorito per giocare, occupando così la fascia destra per lasciare a sinistra Hysaj. Lazzari infatti non dovrebbe fare in tempo a recuperare per la gara del prossimo incontro e quindi lascerà scoperta la posizione dove si è adattato in questa stagione, che peraltro lo ha portato anche a segnare nel primo match in casa dell'Empoli.

Le altre opzioni

In alternativa Sarri sta provando alcune soluzioni un po' più estreme. In assenza dei nazionali sulle fasce sono stati schierati dei giocatori non propriamente di ruolo, come Radu e Vavro. Il romeno è stato provato a sinistra, soluzione che porterebbe Hysaj nella sua naturale zona del campo di terzino destro. Vavro invece sarebbe provato direttamente a destra, anche se sembra una prova più dettata dalle assenze dei nazionali che una vera e propria intenzione dell'allenatore.

