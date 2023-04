Ricorso Juventus contro la penalizzazione di 15 punti, udienza in corso al Coni

Roma, 19 aprile 2023 – E' iniziata alle 14.30 l'udienza davanti alle Sezioni Unite del Collegio di Garanzia del Coni sul ricorso della Juventus contro la la penalizzazione di 15 punti in campionato.

Gianluca Ferrero, presidente della Juventus

Il primo punto affrontato sarà una questione preliminare: l'accettazione della costituzione in giudizio di Codacons e Associazione Club Napoli Maradona che chiedono di partecipare al dibattimento per difendere il -15 e far revocare gli scudetti ai bianconeri negli anni dei bilanci contestati. Il Collegio, che è presieduto dalla presidente Gabriella Palmieri Sandulli, esaminerà i ricorsi presentati dalla Juventus e dai dirigenti inibiti per il caso plusvalenze che ha portato al -15 in classifica. In aula sono presenti anche il Procuratore generale dello sport Ugo Taucer. Insieme agli avvocati del club (Maurizio Bellacosa, Angelo Clarizia, Nino Paolantonio, Davide Sangiorgio) e al presidente della Juventus Ferrero.

L’asso nella manica della Juventus starebbe nell’illegittimità, secondo la difesa, della riapertura del processo plusvalenze in assenza di un errore di fatto nel processo precedente, affidandosi dunque al codice Coni. L’accusa punta tutto sulla conferma dell’impianto probatorio costruito in questi mesi, basato sulle intercettazioni e carte di bilanci. Dopo l'udienza si terrà la camera di consiglio, la sentenza potrebbe arrivare in serata oppure slittare a domani. Il Collegio di Garanzia avrà poi a disposizione cinque giorni per depositare il dispositivo della sentenza.