Cori razzisti a Lukaku, la Juventus vince il ricorso: curva aperta contro il Napoli

Roma, 19 aprile 2023 – In attesa della sentenza sul caso plusvalenze, la Juventus ha vinto il ricorso per la squalifica della curva Sud dell'Allianz Stadium per una gara.

Tifosi della Juventus

Dunque domenica sera contro il Napoli il settore sarà regolarmente occupato dai tifosi bianconeri. Il provvedimento del giudice sportivo, in un primo momento sospeso, era arrivato a seguito degli insulti razzisti provenienti dal settore dei tifosi bianconeri all'indirizzo di Lukaku, nell'ultima partita di Coppa Italia contro l'Inter.

Romelu Lukaku

La Juve aveva infatti sottolineato il proprio impegno nell'individuare i responsabili dei cori, aiutando così le autorità.