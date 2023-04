Bologna-Juventus: numeri e precedenti sorridono ai bianconeri

Bologna, 28 aprile 2023 - Quello di domenica (calcio d'avvio alle 20:45) sarà lo scontro numero 151 in Serie A fra Bologna e Juventus. I bianconeri hanno vinto 79 dei precedenti con i rossoblu, pareggiando in 49 occasioni e uscendo sconfitti in 23, con 233 reti segnate e 131 subite. Nel match d'andata, la Vecchia Signora si è imposta per 3-0 grazie alle reti di Kostic, Vlahovic e Milik. Nella scorsa stagione, la formazione di Massimiliano Allegri ha festeggiato il successo per 2-0, determinato dai gol di Morata e Cuadrado. Nessun'altra società del massimo campionato ha battuto così tante volte la formazione felsinea in casa sua quanto ha fatto Madama: sono 34 i successi esterni, con anche 23 pareggi e 18 ko.

Il rendimento bianconero al Dall'Ara

Impressionate il ruolino di marcia dei piemontesi in trasferta nel capoluogo emiliano. La Juventus ha vinto tutte le ultime sei partite disputate sul campo del Bologna. Solo contro tre avversarie è riuscita a registrare più successi consecutivi fuori casa in Serie A: contro l’Atalanta (nove tra il 2005 e il 2016), il Cagliari (otto tra il 2011 e il 2019) e il Chievo Verona (sette tra il 2013 e il 2018). Più in generale la Vecchia Signora è rimasta imbattuta nelle ultime 19 trasferte contro i felsinei in A, frutto di 14 successi e cinque pareggi, mentre l’ultima vittoria interna dei rossoblu contro i bianconeri risale al 29 novembre 1998 (3-0 grazie ai gol di Paramatti, Signori e Fontolan).

Le altre statistiche

Madama non perde contro il Bologna in Serie A da 21 partite (17 affermazioni e quattro pareggi): è la striscia aperta più lunga senza sconfitte dei bianconeri contro squadre che attualmente militano nella massima categoria. I rossoblù hanno un bilancio di 79 ko e 49 pareggi contro la Juventus in A (a fronte di 23 successi), entrambi record negativi nella competizione per i rossoblù contro una singola avversaria. Inoltre, i bianconeri hanno realizzato 233 gol contro il Bologna in A: solo Inter (238) e Milan (240) hanno segnato più reti contro i rossoblu nella massima serie. Quella emiliana è la squadra che la Juventus con Allegri in panchina ha incontrato più volte in Serie A senza mai perdere: nove vittorie e due pareggi per un punteggio complessivo di 23-4. I piemontesi hanno mantenuto 61 volte la porta inviolata contro il Bologna in Serie A: solo contro l’Inter hanno registrato più clean sheet nel torneo (64).

