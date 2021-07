Roma, 5 luglio 2021 - Il ritorno di Felipe Anderson è ormai cosa fatta. L'esterno del West Ham sta per vestire di nuovo la maglia biancoceleste dopo una trattativa che alla fine rischia di essere sostanzialmente gratuita. Felipe Anderson infatti tornerebbe a giocare alla Lazio in cambio di un indennizzo minimo più una percentuale sulla futura rivendita, cifre accettabilissime per un giocatore del genere.

Il ritorno di Felipe

Inizialmente la richiesta del West Ham era di 9 milioni, ma il lavoro della dirigenza della Lazio ha fatto in modo che si scendesse in maniera molto seria su questa valutazione. Le ultime due stagioni in cui il brasiliano ha giocato decisamente poco, in particolare nell'ultimo prestito al Porto, hanno fatto in modo che si potesse ridiscutere il compenso da pagare. il calciatore, per quanto ancora integro e con anni di carriera davanti, non poteva essere valutato troppo viste le pochissime presenze da cui era reduce. Per questo l'accordo è stato trovato a un prezzo così basso che fa in modo che la Lazio vada a ultimare il primo vero colpo della sua estate.

Nasce il tridente

Sarri così comincia a mettere i pezzi del suo tridente. Con Immobile che sarà il centravanti servono degli esterni in grado di creare pericoli dalle fasce e Felipe Anderson è sicuramente uno di questi. Di fatto per il momento l'altro attaccante titolare sarebbe Correa, ma è certo che il mercato porterà almeno un altro (Romero) se non due giocatori in una zona di campo lasciata sguarnita in questi anni visto il sistema di gioco di Inzaghi.

Leggi anche - Tadic il prescelto per il Milan