Roma, 27 giugno 2021 - Felipe Anderson e la Lazio sono vicine a ritrovarsi. Il calciatore brasiliano ha splendidi ricordi della sua avventura in biancoceleste e ha in questo momento l'opportunità di ritornare a vestire la maglia con cui si è tolto le maggiori soddisfazioni della propria carriera.

La trattativa

Felipe Anderson è stato in prestito quest'anno al Porto, ma il cartellino appartiene ancora al West Ham dove di fatto tornerà formalmente il prossimo 1 luglio per essere poi nuovamente ceduto. A Londra non c'è l'intenzione di trattenerlo e per questo la Lazio farà un'offerta per dare a Sarri il suo esterno tecnico. La dirigenza biancoceleste potrebbe anche chiudere un trasferimento a titolo definitivo viste le basse valutazioni che ci sono al momento per il brasiliano: sono circa 9 i milioni che sono necessari per comprarlo, con una formula diretta o forse con un prestito con obbligo di riscatto.

La Lazio completa il tridente

Sarri dunque sembra aver scelto il suo sistema di gioco: con Felipe Anderson è chiaro che si giocherebbe con un 4-3-3 in cui lui sarebbe uno dei due esterni d'attacco. Felipe giocherebbe sia a destra che a sinistra a seconda di chi completerà il reparto a disposizione di Maurizio Sarri. Di fatto sarà lui l'ala di tecnica e inventiva mentre dall'altro lato servirà il giocatore maggiormente di inserimento senza palla. A livello tattico è una soluzione decisamente pertinente alla nuova idea di calcio biancoceleste.