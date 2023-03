Abodi: " Piena fiducia in Piantedosi su trasferta tifosi Feyenoord"

Roma 30 marzo 2023 - Mancano ancora due settimane prima dell'inizio dei quarti di finale di Europa League, ma tiene banco la questione sulla trasferta dei tifosi olandesi a Roma. Sebbene da Rotterdam si sia possibilisti, con il sindaco della città schierato in prima linea per permettere ai tifosi del Feyenoord di seguire la propria squadra a Roma, nella Capitale vince la linea della cautela. Già il giorno del sorteggio il sindaco della Capitale, Roberto Gualtieri, si era schierato contro la possibilità di garantire la trasferta ai tifosi olandesi, memore del precedente del 2015: tra scene di guerriglia e urbana e l'immagine indelebile della Barcaccia vandalizzata dagli hooligans.

Ancora non è stata presa la decisione definitiva, ma proprio Gualtieri si era affidato al Viminale, chiedendo l'intervento di Piantedosi. Dal Ministero dell'Interno fanno sapere che la linea scelta sarebbe quella della cautela. Bloccando la trasferta ai tifosi del Feyenoord, si pensa si possano evitare scontri tra le parti in causa, al contrario di quanto visto a Napoli per gli ottavi di finale di Champions League tra i partenopei e i tifosi dall'Eitracht Francoforte. Il Ministro dello Sport, Andrea Abodi ha detto di aver fidarsi delle scelte del collega Piantedosi riguardo la partita. "Ho piena fiducia nei confronti del Ministro dell'Interno e di tutta la sua squadra. Sarà lui a valutare meglio di noi, con le informazioni che ha, la cosa migliore da fare, anche sulla base dell'esperienza e di quello che sta succedendo un po' in tutta Europa". Queste le sue parole a margine della conferenza stampa a Roma per la presentazione dei Play the Games di Special Olympics, in merito alla possibilità di vietare la vendita dei biglietti ai tifosi del Feyenoord in occasione della sfida di Europa League contro la Roma.

Una scelta forte come quella di vietare la trasferta nei confronti dei tifosi del Feyenoord, potrebbe vedere le istituzioni olandesi rispondere a tono, proibendo la trasferta ai tifosi romanisti. Il match di andata si giocherà proprio a Rotterdam il prossimo giovedì 13 aprile. Nel caso in cui le trasferte dovessero venir permesse, si prevedono circa 2500 tifosi romanisti pronti a volare verso i Paesi Bassi, mentre sarebbero più di 3000 i tifosi olandesi a raggiungere Roma per la partita.

Roma: tornati tutti i Nazionali, ma contro la Samp una difesa da inventare

Continua a grandi passi l'avvicinamento della Roma al match di ripresa della Serie A. I giallorossi ospiteranno la Sampdoria in un match fondamentale per riprendere la marcia in campionato e lasciarsi alle spalle le due sconfitte consecutive patite contro Sassuolo e Lazio. Mourinho però dovrà reinventare il reparto difensivo, con 3 squalificati su 4 a far parte proprio del reparto arretrato. Accanto a Smalling ci sarà certamente spazio per Llorente, mentre resta un incognita chi sarà il terzo giocatore a completare la retroguardia. Il favorito al momento è Çelik, ma non è da escludere l'adattamento di Matic a difensore e l'utilizzo di Bove come centrocampista. Nel frattempo a Trigoria sono tornati anche gli ultimi giocatori impegnati con le rispettive Nazionali. Paulo Dybala già oggi si è allenato svolgendo lavoro in palestra, mentre Wijnaldum si è unito ai compagni lavorando in campo.

Dall'altra parte della barricata del match di domenica, la Sampdoria nella giornata di oggi ha svolto esercitazioni in campo con partitelle tattiche in spazi ridotti e allenamento nelle finalizzazioni, mentre i Nazionali hanno svolto lavoro in palestra e forza elastica. La squadra di Dejan Stankovic ha vinto lo scontro in fondo alla classifica contro il Verona, ma resta a 9 punti di distacco dal quartultimo posto, occupato al momento dallo Spezia, e con appena 11 partite rimaste in calendario, è a una delle ultime chiamate per la rincorsa salvezza. Nella sessione di allenamento odierna Tomás Rincón ha raggiunto come previsto i compagni dopo gli impegni con la Nazionale venezuelana, mentre Abdelhamid Sabiri e Martin Turk erano assenti per sintomi influenzali. Sessioni differenziate per Andrea Conti, Manuel De Luca e Koray Günter (quest’ultimo sul campo); percorsi riabilitativi invece per Emil Audero e Ignacio Pussetto.