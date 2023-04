Rally, è morto il pilota Craig Been. L’incidente durante una ricognizione per la prova in Croazia

Roma, 13 aprile 2023 - Tragedia nel mondo delle corse, il pilota irlandese di rally Craig Breen è morto in un incidente avvenuto durante una ricognizione prima della prova in Croazia. Ne ha dato notizia il suo team: "Hyundai Motorsport è profondamente addolorata nel confermare che il pilota Craig Breen ha perso la vita oggi in seguito a un incidente durante i test in vista del Rally di Croazia. Il co-pilota James Fulton è rimasto illeso nell'incidente, occorso poco dopo mezzogiorno ora locale. Hyundai Motorsport esprime le sue più sentite condoglianze alla famiglia di Craig, i suoi amici e i suoi fan", si legge nella nota della casa coreana.

Il 33enne Breen avrebbe dovuto partecipare solo a una parte della stagione WRC, era tornato alla Hyundai all'inizio di questa stagione. L'irlandese di Waterford aveva già ottenuto il secondo posto nel Rally di Svezia, alle spalle di Tanak, eguagliando il suo miglior risultato nel Mondiale ottenuto in precedenza sempre in Svezia nel 2018, in Estonia nel 2020 e 2021, in Belgio nel 2021 e in Sardegna lo scorso anno.