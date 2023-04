Golf, Migliozzi segnali di ripresa

L’australiano Lucas Herbert ha ottenuto il suo terzo titolo sul DP World Tour vincendo con 265 (67 63 68 67, -15) colpi l’ISPS HANDA - Championship, organizzato in collaborazione con Japan Golf Tour a Omitama, in Giappone, nazione in cui il circuito europeo ha messo piede per la prima volta. Sul percorso del PGM Ishioka Golf Club (par 70), dove si è classificato al 23° posto con 274 (69 68 64 73, -6) Guido Migliozzi, unico italiano in gara, Herbert ha superato con un birdie alla seconda buca di spareggio il canadese Aaron Cockerill (64 69 64 68) con il quale aveva chiuso alla pari le 72 buche.

Il vincitore, 27enne di Bendico, nei cui palmarès figura anche un successo sul PGA Tour, dove esercita buona parte della sua attività, era secondo dopo tre round a un colpo da Cockerill. Con un birdie e un eagle iniziali (67, -3, finale con altri due birdie contro due bogey) ha superato il canadese, che lo ha ripreso con un birdie alla 14ª buca (un 68, -2, per lui con quattro birdie e due bogey) e poi i due hanno proseguito insieme sino al playoff dove Herbert alla seconda buca supplementare, dopo aver messo la palla fuori pista con il driver, ha effettuato un ottimo colpo ponendola a tre metri dalla bandiera per il putt del successo. L’australiano è stato gratificato con un assegno di 310.208 euro su un montepremi di circa 1.820.000 euro (2.000.000 di dollari la cifra ufficiale).

Al terzo posto con 266 (-14) lo scozzese Calum Hill, al quarto con 267 (-13) il suo connazionale Grant Forrest e il giapponese Hiroshi Iwata e al sesto con 269 (-11) l’inglese Jordan Smith, il tedesco Yannik Paul e lo scozzese Robert MacIntyre, che ha rimontato 29 posizioni con un 64 (-6, sette birdie, un bogey), miglior score di giornata, e che tra due settimane sarà chiamato a difendere il titolo nel DS Automobiles 80° Open d’Italia (4-7 maggio) al Marco Simone Golf & Country Club di Guidonia Montecelio (Roma).

Guido Migliozzi, alla settima gara stagionale, ha interrotto la serie negativa di quattro tagli consecutivi subiti reagendo a una falsa partenza (69°) per salire fino al nono posto nel terzo giro con un ottimo 64 (-6), passando per il 46°. Ha avuto qualche battuta a vuoto nel quarto con un 73 (+3, un birdie, due doppi bogey), unico suo punteggio parziale sopra par, ma ha dato segnali positivi verso il ritorno alla buona condizione che aveva accompagnato l’inizio d’anno con la vittoria nel Team dell’Europa Continentale in Hero Cup e il successivo 20° posto nell’Abu Dhabi HSBC Championship. Migliozzi sarà nuovamente in campo nel Korea Championship (27-30 aprile) in programma a Incheon.