Golf, Burns vince e convince

Golf

EPILOGO: Il World Golf Championships-Dell Technologies Match Play va a Sam Burns che in Texas firma l'impresa superando prima in semifinale Scottie Scheffler - campione uscente e numero 1 mondiale - dopo tre buche di spareggio e poi nella finalissima, senza storia (6&5 il risultato finale), Cameron Young. Terzo posto per il nordirlandese Rory McIlroy, ora secondo nel world ranking, che nella finalina ha sconfitto (2&1) Scheffler. Bottino pieno ad Austin per Burns, 26enne di Shreveport (Louisiana, Usa) il cui successo gli ha fruttato 3.500.000 dollari a fronte di un montepremi di 20 milioni permettendogli di passare dalla 15ª alla decima posizione nel ranking mondiale e dalla 52ª all’ottava nella classifica della FedEx Cup. Per lo statunitense è il quinto titolo sul PGA Tour in 121 apparizioni, il primo in un evento del WGC. Era dal 2006 (l'australiano Geoff Ogilvy) che un giocatore non riusciva a vincere al debutto il WGC-Dell. Burns ha costruito il successo in semifinale dove, dopo appena tre buche, era in vantaggio 3 up su Scheffler. Poi, ha subito la rimonta del numero 1 mondiale che alla 10 era avanti 2 up e alla 18 ha firmato il birdie che ha rinviato la contesa al play-off...