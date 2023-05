Doppio oro Europeo Bronzo per le Farfalle

Non si ferma più Sofia Raffaeli, che dopo l’argento agli Europei nel concorso generale di sabato ieri ha vinto anche la medaglia d’oro alla palla e alle clavette, nella kermesse in corso nelle finali di Baku, in Azerbaijan.

L’agente delle Fiamme Oro ha battuto nella palla la bulgara Stiliana Nikolova, argento con 33.350 punti. Terza l’azera Zohra Aghamirova: "Nelle specialità sono più tranquilla perché ogni finale è a sé", ha dichiarato la Raffaeli dopo il successo. Che ha poi bissato alle clavette con 33 punti netti, davanti alla campionessa iridata, la bulgara Boryana Kaleyn con 32.650, e alla slovena Ekaterina Vedeneeva con 31.700. "Ho fatto tutti gli elementi rischiosi dei miei esercizi e li ho fatti bene – spiega Raffaeli –. Sono tutti soddisfatti di queste due medaglie, dalla mia allenatrice Julie, al nostro fisioterapista Alessandro Calcinaro che ci segue e ci supporta, tutto lo staff della Ginnastica Fabriano, dove mi alleno quotidianamente, le Fiamme Oro e la Federazione Ginnastica. Adesso il focus si sposta prima sugli Assoluti di Folgaria e poi sulla World Cup di Milano e, ovviamente, all’appuntamento più importante di questa stagione, il mondiale di Valencia".

Medaglia anche per la squadra delle Farfalle, il bronzo ai cerchi con Alessia Maurelli, Martina Centofanti, Agnese Duranti, Daniela Mogurean, Laura Paris e Alessia Russo sulle note della canzone di Michael Jackson They don’t care about us. Terzo posto con 34.950 punti dietro a Israele, oro con 35.800 e a Bulgaria, argento con 35.250. L’Italia chiude gli Europei con 5 medaglie.