Levi, 21 novembre 2021 - Il secondo slalom di Levi per quanto riguarda il podio è di fatto la replica di quanto visto ieri: prima è Petra Vlhova, dominante fin dal mattino, seconda si conferma Mikaela Shiffrin, che paga anche un errore sul muro, dove lascia un decimo e terza è Lena Durr.

La cronaca

Anche per quanto riguarda la spedizione azzurra si ripropone il copione della gara di sabato: l'unica ad accedere alla seconda manche è Martina Peterlini, che chiude 16esima dopo aver a lungo avuto il miglior tempo della frazione. Poi l'entrata in scena delle big ha ristabilito le gerarchie, con in particolare Vlhova che porta a casa la migliore prestazione in entrambe le manche, con un tempo totale di 1:45.22, confermandosi sempre di più la regina degli slalom e, nello specifico, di Levi. Non solo: per la slovacca, dopo l'eccellente weekend in terra finlandese, arriva l'aggancio in classifica generale a Shiffrin a quota 260 punti.

Classifica slalom di Levi

1) Petra Vlhova (SVK) in 1:45.22

2) Mikaela Shiffrin (USA) +0.47

3) Lena Durr (GER) +0.78

4) Wendy Holdener (SUI) +0.97

5) Michelle Gisin (SUI) +1.24

6) Martina Dubovska (CZE) +1.40

7) Ana Bucik (SLO) +1.46

8) Katharina Liensberger (AUT) +1.64

9) Katharina Truppe (AUT) +1.66

10) Katharina Huber (AUT) +1.77

16) Martina Peterlini (ITA) +2.49

Classifica Coppa del Mondo di slalom

1) Petra Vlhova (SVK) 200

2) Mikaela Shiffrin (USA) 160

3) Lena Durr (GER) 120

4) Wendy Holdener (SUI) 86

5) Michelle Gisin (SUI) 77

Classifica generale Coppa del Mondo

1) Petra Vlhova (SVK) 260

1) Mikaela Shiffrin (USA) 260

3) Andreja Slokar (SLO) 184

4) Lena Durr (GER) 156

