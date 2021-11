Levi, 19 novembre 2021 – Lo slalom non è la sua specialità, ma Marta Bassino sta cercando di diventare una polivalente a tutto tondo. Uscita in gigante a Solden, la cuneese ha ottenuto un buon quarto posto nel parallelo di Lech e da domani a Levi – prima manche 10.30, seconda 13.30, diretta Raisport ed Eurosport – cercherà punti importanti anche tra i pali stretti. La tappa nei pressi del Circolo Polare Artico anticipa la trasferta americana.

Sto cercando continuità

Domani al via sette azzurre (non ci sarà Serena Viviani per infortunio): tra queste appunto anche Marta Bassino che scenderà col pettorale 31. “Nei primi giorni seguiti all’arrivo da Lech ho fatto un po’ fatica perché avevo fatto molti meno giorni di slalom rispetto alle altre specialità – le sue parole ai canali Fisi - ho cercato giorno dopo giorno di mettere insieme un pezzettino alla volta e dare continuità alla mia sciata. Vedo le gare dei prossimi due giorni come un’occasione in cui posso mettermi in gioco anche in questa disciplina”.

