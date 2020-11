Roma, 17 novembre 2020 - E' arrivato l'ok per gli unici due paralleli di Coppa del Mondo in programma in calendario. La Fis ha effettuato oggi un ultimo sopralluogo a Lech Zuers per verificare le condizioni di neve, pista e temperature, il responso è stato positivo: il 26 e il 27 novembre si può correre in Austria i due paralleli, gli unici in questo calendario post Covid ad eccezione di quello Mondiale di Cortina.

Originariamente fissati per il 12 e il 13 novembre, poi spostati di due settimane a causa delle alte temperature, i paralleli di Lech avranno luogo il 26 e il 27 novembre a partire dalle 10 con le qualificazioni e alle 17.45 con la fase ad eliminazione diretta. Non ce ne saranno altri in Coppa, infatti nelle finali a Lenzerheide ci saranno solo quelli a squadre e gli altri in calendario saranno quelli mondiali a Cortina.

