Bologna, 15 novembre 2020 - Sono sette le sciatrici azzurre convocate per i primi slalom speciale di Coppa del Mondo. A Levi in Finlandia, sabato 21 e domenica 22 novembre ci saranno due slalom sulla pista Black Levi, prima manche alle 10.15, seconda alle 13.15, con in gara anche la prima e la seconda del gigante di apertura di Solden, ovvero Marta Bassino e Federica Brignone.

Oltre a loro due, ci sarà l'esordio assoluto di Serena Viviani di Genova e tesserata per le Fiamme oro Moena, per lei in carriera miglior piazzamento un diciannovesimo posto l'anno scorso in Coppa Europa, e il solito quartetto composto dalla veterana Irene Curtoni, dalle giovani Lara Della Mea, Martina Peterlini e Marta Rossetti.

Diretta sia a pagamento su Eurosport che in chiaro su Raisport.

Leggi anche - Shiffrin: "Non voglio smettere a causa di una tragedia familiare"