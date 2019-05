Le Mans, 17 maggio 2019 - Marc Marquez conquista la pole position della MotoGp in Francia. Il campione spagnolo della Honda è stato il più veloce nelle qualifiche con il tempo di 1'40"952. In prima fila, accanto allo spagnolo, ci saranno le Ducati di Danilo Petrucci (+ 0"360), Jack Miller (+ 0"414). Seconda fila tutta italiana con Andrea Dovizioso quarto (+ 0"600), Valentino Rossi quinto (+ 0"703) e Franco Morbidelli sesto. Marquez coglie la 55esima pole in carriera, proprio come Valentino Rossi.

Questa la griglia di partenza:

1a fila 1. Marc Marquez (Esp) Honda 1'40"952 alla media di 149,2 Km/h 2. Danilo Petrucci (Ita) Ducati 1'41"312 3. Jack Miller (Aus) Ducati 1'41"366.

2a fila 4. Andrea Dovizioso (Ita) Ducati 1'41"552 5. Valentino Rossi (ITa) Yamaha 1'41"655 6. Franco Morbidelli (Ita) Yamaha 1'41"682.

3a fila 7. Takaaki Nakagami (Jpn) Honda 1'42"059 8. Jorge Lorenzo (Esp) Honda 1'42"067 9. Aleix Espargaro (Esp) Aprilia 1'42"450.

4a fila 10. Fabio Quartararo (Fra) Yamaha 1'42"509 11. Maverick Viñales (Esp) Yamaha 1'42"555 12. Pol Espargaro (Esp) Ktm.

Despite two crashes, it's a dream Saturday for @marcmarquez93 at Le Mans! 🏁



The championship leader starts from pole with nearest title rival @Rins42 back in 19th! ⏱️#FrenchGP 🇫🇷 pic.twitter.com/kaOEm8kPVB — MotoGP™ 🇫🇷 (@MotoGP) 18 maggio 2019

Calendario gare. Date e orari di tutti i Gran Premi

La classifica piloti e costruttori

Rivivi la diretta delle qualifiche e delle libere

Qualifiche: momenti clou e tweet

Marc Marquez in pole position. In prima fila anche le Ducati di Danilo Petrucci, Jack Miller. Quarta quella di Andrea Dovizioso, e quinto Valentino Rossi, su Yamaha.

That first timed lap before crashing proved crucial! 🙌@marcmarquez93 secures pole position at Le Mans ahead of @Petrux9 and @jackmilleraus! 🔝#FrenchGP 🇫🇷 pic.twitter.com/2sUHsQJ5oS — MotoGP™ 🇫🇷 (@MotoGP) 18 maggio 2019

Rossi risale col quinto tempo. Il miglior tempo resta quello di Marquez (1'40"952), bandiera a scacchi.

Giù anche Miller e Nakagami.

💢 @jackmilleraus is also down!



The Australian still holds a front row spot though as it stands! ✊#FrenchGP 🇫🇷 pic.twitter.com/yYFLJR5pZu — MotoGP™ 🇫🇷 (@MotoGP) 18 maggio 2019

Torna a piovere con una certa intensità. Cade Pol Espargaro.

Giro lanciato di Rossi. Nono. Poi torna ai box per cambiare le gomme.

Despite the fall, @marcmarquez93 currently holds provisional pole! 👊@ValeYellow46 initially went out on slicks and his first lap on wets lands him in 8th! 👀#FrenchGP 🇫🇷 pic.twitter.com/hGUsGDEiI6 — MotoGP™ 🇫🇷 (@MotoGP) 18 maggio 2019

Marquez subito il più veloce (1'40"952), poi cade. Lo spagnolo si appoggia su un fianco scivolando in curva. Petrucci secondo tempo.

The rain is starting to fall much heavier! 🌧️@marcmarquez93 has been caught out at turn 6! 😲#FrenchGP 🇫🇷 pic.twitter.com/F3LbnlPHAU — MotoGP™ 🇫🇷 (@MotoGP) 18 maggio 2019

Via alla Q2.

The battle for pole position is ON! 🔥



A battle of speed and strategy coming up as the conditions continue to change! 👀#FrenchGP 🇫🇷 pic.twitter.com/1t1IaU3mBK — MotoGP™ 🇫🇷 (@MotoGP) 18 maggio 2019

Rossi ci riprova nel Q2, la sua Yamaha pronta con le gomme da asciutto.

Fine Q1. Primo Rossi (1'37"667), secondo Morbidelli (1'39"262): passano in Q2. Restano fuori Bagnaia, Zarco, Crutchlow e Rins.

Rossi rientra ai box. Morbidelli è secondo con 1'39"262.

Anche altri piloti imitano Rossi, primo è Rins. Vale comunque qualche rischio lo prende, la Yamaha slitta in alcuni punti.

The early signs are promising for @ValeYellow46! 💪



The @YamahaMotoGP rider goes top of the timesheets midway through Q1! 🔝#FrenchGP 🇫🇷 pic.twitter.com/VW7CI29XWe — MotoGP™ 🇫🇷 (@MotoGP) 18 maggio 2019

La scelta sembra ripagare il Dottore, primo con 1'37"667.

Rossi entra con le gomme slick, è l'unico per le qualifiche. La pista è ancora molto bagnata.

Only ONE rider is braving it on slicks...and it's @ValeYellow46! 👀



Has 'The Doctor' made the right call? 🤔#FrenchGP 🇫🇷 pic.twitter.com/05zwZdvOiz — MotoGP™ 🇫🇷 (@MotoGP) 18 maggio 2019

Piloti in pista per le qualifiche.

Quarta sessione libere: Mark Marquez il più veloce. Il campione spagnolo della Honda ha girato in 1'39"777. Danilo Petrucci secondo a 0"305, Maverick Vinales terzo a 0"310. Quarto Franco Morbidelli, con un ritardo di 0"518, decimo Valentino Rossi (+ 1"453).

The composure of a World Champion 😎



After an early fall, @marcmarquez93 rebounds to top the session! 👏#FrenchGP 🇫🇷 pic.twitter.com/F1YNvgin7F — MotoGP™ 🇫🇷 (@MotoGP) 18 maggio 2019

Le prove libere 3

E' di Maverick Vinales su Yamaha il miglior tempo delle terze prove libere. Il pilota spagnolo ha chiuso con il tempo di 1'42"498 precedendo il campione del mondo Marc Marquez su Honda con il tempo di 1'42"678 e Jack Miller su Pramac Racing Ducati in 1'42"951. Decimo tempo per la Yamaha di Valentino Rossi in 1'43"857.

Le prove libere del venerdì

di Marco Galvani

Maverick Vinales ha dettato il passo nel venerdì di Le Mans con la M1 ufficiale davanti alla Honda di Marquez e al padrone di casa Quartararo in sella alla Yamaha Petronas. Si rivede Lorenzo che mette a referto il 4° miglior crono di giornata davanti alle Ducati di Dovizioso e Petrucci. Buio pesto per Valentino Rossi, lontano quasi 9 decimi dal compagno di squadra e dietro pure a Morbidelli (11° con Yamaha Petronas) e a 'Pecco' Bagnaia (13° su Ducati Pramac). Rossi è solo 14°, unico top rider fuori dalla top 10, e con il meteo che per oggi prevede pioggia rischia di non riuscire a migliorare il tempo e di dover passare dalla Q1 come a Jerez. Iannone stringe i denti e torna sull’Aprilia dopo l’infortunio in Spagna, ma il dolore al piede lo relega al 19° posto.