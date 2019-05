Le Mans, 17 maggio 2019 - Il Motomondiale sbarca in Francia e oggi rombano i motori per le prove libere per il quinto appuntamento della stagione. Il francese Fabio Quartararo ha fatto segnare il miglior tempo nelle prime libere. Il transalpino ha chiuso con il tempo di 1.31.986 davanti alle due Ducati ufficiali di Andrea Dovizioso a +0"127 e Danilo Petrucci a +0"207. Quarto tempo per la Yamaha di Maverick Vinales a 0"217, seguito dalla Honda di Marc Marquez. Solo decimo tempo per Valentino Rossi, 12esimo Morbidelli e 13esimo Bagnaia.



LA SFIDA DELLA VIGILIA - Il campione del mondo Marc Marquez si presenta a Le Mans con tutta l'intenzione di replicare il successo 2018 del Gran Premio d'oltralpe: e fare bottino pieno, dopo il trionfo di Jerez, significherebbe scavare un primo solco con gli inseguitori.

Lo spagnolo della Honda spiega: "Anche i test hanno dimostrato che siamo competitivi. La strada è quella giusta". Ma allo stesso tempo ha avvertito che in Francia "si riparte da zero. E' una pista 'stop and go', con curve lente e ripartenze veloci. Serviranno la mentalità giusta e ottimismo. Vediamo nel weekend a che livello saremo noi, a che livello saranno gli avversari per cercare il modo per lottare per il podio domenica. Siamo ottimisti".

Da parte sua Andrea Dovizioso spiega: "La mia situazione nel Mondiale è buona e totalmente aperta, quest'anno ci sono più piloti a lottare, anche se siamo all'inizio della stagione. Sono contento di essere tra di loro. Le Mans è sempre stata una pista positiva per me, mi aspetto di essere più veloce rispetto a Jerez". E sottolinea: "Ma gli avversari e la velocità in questa stagione sono diversi, nelle libere ci saranno più piloti al vertice e sarà importante essere li. Poi a Le Mans c'è sempre l'incognita meteo, tutto può accadere, dovremo farci trovare pronti per poter lottare per il podio e magari tornare alla vittoria".