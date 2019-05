Como, 26 maggio 2019 - La tappa 15 del Giro d'Italia 2019 premia oggi la fuga buona di giornata: a contendersi la vittoria della tappa 15 sono infatti Mattia Cattaneo e Dario Cataldo, in avanscoperta dalla mattina. Alla fine a spuntarla è l'abruzzese dell'Astana, che cancella così l'amarezza di qualche giorno fa, quando fu costretto ad abbandonare i sogni di gloria a causa di ordini di scuderia. A sorridere, in ottica classifica generale, sono anche la maglia rosa Richard Carapaz e Vincenzo Nibali, che guadagnano 39'' su uno sfortunatissimo Primoz Roglic, vittima prima di un problema meccanico e poi di una caduta. L'ecuadoriano rafforza la sua candidatura al successo finale, mentre lo Squalo della Bahrain-Merida, sulle strade del Giro di Lombardia, che ha vinto due volte in carriera, riesce a dare una prima spallata al forte sloveno della Jumbo-Visma.

La tappa di oggi

I 232 km da Ivrea a Como per lunghi tratti ripercorrono il Giro di Lombardia, specialmente quando, negli ultimi 60 km, i corridori incontrano 3 GPM dopo una prima parte sostanzialmente piatta e adatta alle fughe. A partire in avanscoperta sono infatti Dario Cataldo (Astana) e Mattia Cattaneo (Androni Giocattoli-Sidermec), che raggiungono un vantaggio massimo di 15' salvo poi cominciare a perdere terreno appena il gruppo, tirato dalla Mitchelton-Scott di Simon Yates, imbocca il GPM di seconda categoria di Madonna del Ghisallo (8,6 km con pendenza media del 5,6% e massima del 14%). Il gap si assottiglia ulteriormente sul GPM di seconda categoria di Colma di Sormano (9,6 km con pendenza media del 6,6% di media e massima del 12%), sul quale la corsa si accende nel gruppo degli uomini di classifica: la prima fucilata vede protagonista Yates, a cui momento rispondono Vincenzo Nibali e la maglia rosa Richard Carapaz, ma non un Primoz Roglic inizialmente sorpreso. Lo sloveno poi rientra, mentre il britannico della Mitchelton-Scott ci riprova e va in avanscoperta, per poi essere ripreso dal drappello dei migliori, tirato dalla Bahrain-Merida che fa un ottimo lavoro anche in discesa, prima dell'ultima salita di giornata.





Si tratta del GPM di terza categoria del Civiglio (4,2 km con pendenza media del 9% e massima del 14%), prima del quale Roglic fora e rientra a fatica dopo aver ricevuto la bicicletta da un compagno di squadra. Appena la strada sale provano ad approfittare delle difficoltà dello sloveno Nibali e Carapaz, che attaccano e raggiungono presto Yates, partito per primo in avanscoperta. Sulla successiva discesa continua lo psicodramma di Roglic, che addirittura va a sbattere contro il guardrail, mentre davanti Nibali, sul terreno amico, vola e si libera della compagnia di Carapaz, all'inseguimento del duo al comando composto da Cataldo e Cattaneo. Saranno proprio loro due a giocarsi la vittoria, che va all'abruzzese dell'Astana, che cancella così l'amarezza di qualche giorno fa, quando fu costretto a fermarsi per ordini di scuderia. A sorridere è anche il drappello che annovera Nibali, Carapaz e Yates, che guadagnano 39'' su uno sfortunatissimo Roglic.

Tutte le tappe del Giro d'Italia: i segreti del percorso

Ordine d'arrivo tappa 15

1) Dario Cataldo (AST) in 5h48'15''

2) Mattia Cattaneo (ANS) st

3) Simon Philip Yates (MTS) +11''

4) Hugh John Carthy (EF1) +11''

5) Richard Carapaz (MOV) +11''

6) Vincenzo Nibali (TBM) +11''

7) Miguel Angel Lopez (AST) +36''

8) Rafal Majka (BOH) +36''

9) Domenico Pozzovivo (TBM) +36''

10) Mikel Landa Meana (MOV) +36''

Squadre e partecipanti al Giro d'Italia

Classifica generale Giro d'Italia 2019

1) Richard Carapaz (MOV) in 64h24'00''

2) Primoz Roglic (TJV) +47''

3) Vincenzo Nibali (TBM) +1'47''

4) Rafal Majka (BOH) +2'35''

5) Mikel Landa Meana (MOV) +3'15''

6) Bauke Mollema (TFS) +3'38''

7) Jan Polanc (UAD) +4'12''

8) Simon Philip Yates (MTS) +5'24''

9) Pavel Sivakov (INS) +5'48''

10) Miguel Angel Lopez (AST) +5'55''

Cataldo takes first #Giro stage win. Second at L'Aquila in 2010 and at Oropa in 2014 | Prima vittoria al Giro per Dario Cataldo dopo i due secondi posti de L’Aquila nel 2010 ed Oropa nel 2014. #Giro pic.twitter.com/Oc0iPbgGgu — Giro d'Italia (@giroditalia) May 26, 2019