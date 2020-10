Milano, 24 ottobre 2020 – Con la vittoria di Geoghegan Hart al Sestriere, si sono chiude le tappe di montagna al Giro d’Italia 2020. E’ arrivato infatti il tempo di chiudere la corsa rosa domenica 25 ottobre con la ventunesima e ultima tappa con una cronometro di 15 chilometri da Cernusco sul Naviglio a Milano. Al traguardo sarà incoronato il vincitore di questa discussa e tormentata edizione.

Percorso

Quindici chilometri di cronometro, tutta sostanzialmente piatta e molto adatta agli specialisti. Si parte dal centro di Cernusco sul Naviglio, poi si uscirà dall’ex statale Padana Superiore su ampi rettilinei per arrivare all’inizio di via Palmanova. Al chilometro dieci, in via Padova, rilevamento cronometrico intermedio dopo una esse di novanta gradi. Da qui lungo rettilineo fino agli ultimi metri dove ci saranno in sequenza due curve di novanta gradi prima della retta di arrivo di 250 metri su lastricato. Cronometro da specialisti.

Favoriti

Sono essenzialmente tre i grandi favoriti per la vittoria di tappa, il campione del mondo Filippo Ganna, il compagno di squadra Rohan Dennis e il belga Victor Campenaerts. Anche l’ex maglia rosa Almeida è adatto a una cronometro del genere, ma forse non abbastanza per vincere. Nella generale è duello tra Geoghegan Hart e Hindley, con il secondo maglia rosa ma i due hanno lo stesso tempo dopo 20 tappe. A oltre un minuto e mezzo Wilco Kelderman, il più cronoman dei tre, ma gli servirà un miracolo per sperare nella rosa. Ultimi 15 chilometri decisivi.

Orari e Tv

Il primo a partire sarà l’ultimo della generale, ovvero il britannico Jonathan Dibben alle ore 13.40, l’ultimo sarà Jay Hindley alle 16.12.

Gli orari dei principali protagonisti

Victor Campenaerst alle 14.17

Filippo Ganna alle 14.52

Rohan Dennis alle 15.17

Vincenzo Nibali alle 15.54

Wilco Kelderman alle 16.06

Tao Geoghegan Hart 16.09

Jay Hindley 16.12

Diretta su Eurosport 1, canale 210 di Sky, a partire dalle 13.15, in streaming su Eurosport Player. Diretta in chiaro dalle 12.30 su Raisport Hd con Villaggio di Partenza e Anteprima Giro, passaggio alle 14 su Rai Due. In streaming su Raiplay.

