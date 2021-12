14 dicembre 2021 - Fine settimana di grande passione per lo sci alpino che affronterà due tappe classiche della coppa del mondo. La Saslong sarà teatro della prova in Val Gardena con supergigante e discesa libera maschili, mentre in Val d'Isere saranno di scena le ragazze ancora con prove veloci. Goggia e Brignone a caccia di risultati importanti, ma anche Paris vuole mandare un segnale in questo avvio di stagione.

I convocati

Nove atleti azzurri prenderanno parte alle gare casalinghe della Val Gardena, apertura della Coppa del mondo sulle nevi italiane per la stagione 2021/2022. I convocati sono: Guglielmo Bosca, Emanuele Buzzi, Mattia Casse, Matteo Franzoso, Christof Innerhofer, Matteo Marsaglia, Nicolò Molteni, Dominik Paris e Pietro Zazzi ma la squadra azzurra può schierare fino a sette concorrenti in discesa e altrettanti in supergigante. Le ragazze convocate in Val d'Isere sono invece Sofia Goggia, Federica Brignone, Marta Bassino, Nadia Delago, Nicol Delago, Elena Curtoni, Francesca Marsaglia, Roberta Melesi e Karoline Pichler.

Leggi anche - Sci e biathlon, il programma della settimana