Crans Montana, 23 febbraio 2020 - Federica Brignone vince la combinata femminile in Svizzera, salendo al primo posto nella graduatoria generale. E' questo il verdetto della corsa che ha visto come protagonista l'azzurra tra questa mattina e il primo pomeriggio.



La Brignone è stata autrice di una grande prima manche, che unita all'ottima performance nella seconda manche le ha regalato l'oro. La rivale di giornata, la slovacca Petra Vlhova, ha inforcato un palo e quindi non è riuscita a classificarsi. Per Federica è il 15/o successo in carriera, il 5/o stagionale.

L'azzurra con 1.298 punti è in testa alla classifica generale di coppa del mondo superando l'assente americana Mikaela Shiffrin che ne ha 1.225.

Completano il podio della combinata femminile odierna l'austriaca Gritsch e la ceca Ester Ledecka. Per quanto riguarda le altre italiane, conclude decima Laura Pirovano mentre non arrivano al traguardo Elena Curtoni e Nadia Delago.



CLASSIFICA TOP TEN



1. Federica BRIGNONE 1:56.24



2. Franziska GRITSCH +0.92



3. Ester LEDECKA +1.82



4. Michelle GISIN +1.93



5. Wendy HOLDENER +2.49



6. Marusa FERK +2.50



7. Roni REMME +2.77



8. Alice MERRYWEATHER +3.24



9. Rahel KOPP +4.02



10. Laura PIROVANO +4.28