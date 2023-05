Lo stop allo spreco è specchio dei tempi

Nell’ottica della sostenibilità ad ampio raggio, Tuttofood ’23 dedicherà attenzione alla lotta allo spreco alimentare. La novità passa dalla partnership con la FAO, l’Organizzazione per l’alimentazione e l’agricoltura delle Nazioni Unite. Il vice direttore generale della FAO, Maurizio Martina, parteciperà all’evento di apertura mentre un esperto FAO sullo spreco alimentare farà parte del panel dell’evento ’Green Retail Lab’ dedicato alla nutrizione ’green’. Nell’area espositiva la FAO promuoverà, tra le altre cose, la Giornata Mondiale dell’Alimentazione con iniziative di comunicazione multimediali. Tuttofood 2023 riproporrà anche l’iniziativa ’Tuttogood’ in collaborazione con diverse ong italiane, che ha permesso di recuperare tonnellate di alimenti utilizzabili per aiutare persone in difficoltà sia con le banche alimentari sia nella preparazione di pasti.