Anteprima del Monte Nero Il Natale di casa Fiasconaro

Per celebrare i primi settant’anni nell’alta pasticceria siciliana Fiasconaro (stand C25-D28 del Padiglione 3P) sarà presente con il Monte Nero, nato come rivisitazione del Mannetto – il primo panettone della casa – ’battezzato’ con il nome della contrada dove i giovani della famiglia trascorrevano la bella stagione. Il Monte Nero è l’incontro tra pandoro e panettone e sposa un goloso impasto di cacao e cioccolato che ricorda ’a’ Muntagna’ – il profiterole di papà Mario – con delicate note di limone. Disponibile in una confezione ottagonale da 650 grammi, sarà abbinato a una confezione di zucchero a velo. Il dolce racconta la continuità generazionale (siamo alla terza): il Monte Nero è figlio di Mario Fiasconaro omonimo del nonno, che vuole omaggiare e ricordare come iniziatore dell’azienda.