’Better Future Award’ Un riconoscimento alle produzioni etiche

Tuttofood ha istituito il ’Better Future Award’, il premio che celebra i prodotti, servizi e soluzioni capaci non solo di segnare un salto qualitativo nel loro segmento, ma anche di farlo in modo sostenibile. Tre le categorie in cui vengono assegnati i riconoscimenti. Il ’Premio Innovazione’ riconosce valore ad aziende che si sono distinte nell’innovazione di prodotto. Il ’Premio etica e sostenibilità’ è assegnato ad aziende che si sono distinte per: processi industriali e di filiera, greening, territorio-comunità, progetti educativi, lavoro, salute, minoranze e società, sud del mondo.

Infine il ’Premio Packaging’ che intende quindi valutare la qualità progettuale del packaging, nelle sue dimensioni comunicative e funzionali, con grande attenzione agli elementi esplicativi nei confronti del cliente finale e della sostenibilità ambientale. L’evoluzione del packaging va di pari passo con quella del mondo industriale, dei consumi, delle modalità operative e logistiche delle aziende e alla sempre crescente attenzione all’ambiente. Tre giurie di esperti, ciascuna per ogni categoria del riconoscimento, assegneranno un primo, secondo e terzo premio.

La collaborazione con Gdoweek e MarkUP, testate italiane di riferimento rispettivamente nella distribuzione moderna e nel sistema Retail, garantiscono la formazione di giurie indipendenti che rafforzano ulteriormente l’autorevolezza del premio. La cerimonia di premiazione – oltre 50 le candidature pervenute – si svolgerà domani alle 15 all’area Better Future Awards, dove i prodotti premiati resteranno in esposizione fino al termine della manifestazione, giovedì 11 maggio, e possono essere consultati sul sito di Tuttofood nella sezione dedicata selezionando.

Per sottolineare l’impegno responsabile del Better Future Award, nell’edizione 2021 per il ’Premio Etica e Sostenibilità’ il primo classificato è stato Andriani S.p.A. Società Benefit con Esfai - Ethiopian Sustainable Farming & Agriculture Initiative by Andriani, progetto di una filiera sostenibile in Etiopia per la coltivazione del teff, cereale autoctono e base dell’alimentazione. Sempre in Africa, ma a sostegno degli agricoltori di cacao in Uganda, l’impegno etico ha fatto guadagnare il secondo posto a Icam S.p.A. con il progetto Icam Chocolate Uganda Ltd. Un aiuto aggiuntivo agli agricoltori per la produzione di grano duro altamente proteico è stato dato dall’azienda De Matteis Agroalimentare S.p.A., che ha raggiunto il terzo posto del podio con il progetto Pasta Armando – La Cura Del Grano.