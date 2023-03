"Siamo nati per camminare" l'iniziativa arriva dall'Emilia

Promossa dalla Regione Emilia-Romagna e dal CTR Educazione alla sostenibilità di Arpae, “Siamo nati per camminare” è una campagna che, dal 2010, si rivolge a tutti i bambini e ai genitori delle scuole primarie dell'Emilia-Romagna per promuovere la mobilità pedonale e sostenibile, a partire dai percorsi casa-scuola. L’iniziativa, che vede anche il supporto del Ceas Centro Antartide di Bologna insieme all’Associazione Genitori Antismog a Milano e Verona, insiste sui molteplici benefici derivanti dal privilegiare la mobilità pedonale e sostenibile: socialità, sostenibilità, salute, autonomia dei bambini, sicurezza, conoscenza del territorio, promozione della vivibilità della città ma anche convenienza. Ogni anno il focus tematico cambia: per il 2023 è "Leggiamo la città camminando” a sottolineare come muoversi a piedi permetta di osservare e apprendere meglio le dinamiche delle nostre città, di coglierne meglio gli aspetti positivi ma anche quelli negativi, di osservare e interagire mettendoci in relazione con le persone: camminare proprio per “leggere” la città.