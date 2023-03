Sensibilizzare le nuove generazioni

La Giornata Mondiale dell'Acqua è stata un pretesto per affrontare la delicata questione dell'emergenza idrica, ma anche per lanciare l'ambiziosa iniziativa di Culligan, azienda impegnata nella promozione di comportamenti eco-sostenibili. Nasce così, con l'obiettivo di formare la nuova generazione green, la Caccia al Tesoro Blu con Emma e Luis, un progetto realizzato in collaborazione con l'illustratrice Ilari Urbinati e che, nel segno del divertimento, permette di imparare ad adottare buone pratiche di risparmio e riciclo dell’acqua. Il gioco si divide in cinque tappe, simula un viaggio ed impone l'apprendimento di pratiche virtuose, come farsi una rapida doccia, mentre Ele l'elefantessa controlla lo svolgimento. Al termine, invece, davanti ai piccoli si aprirà l'acqua, rappresentata come un tesoro blu. «Strizzando l'occhio alla fantasia, sensibilizzare i bambini su questo tema può aiutare a promuovere comportamenti virtuosi nell'uso responsabile dell'acqua che, oltre ad essere un bene prezioso e limitato, è anche la risorsa naturale che più soffre di problemi di cattiva gestione, uso eccessivo e inquinamento», afferma Giulio Giampieri, presidente del Gruppo Culligan in Italia.