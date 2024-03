Ristrutturare casa in modo sostenibile è possibile: ecco come farla più green

Quando si decide di costruire o di effettuare importanti ristrutturazioni alla propria casa si deve tener conto che si sta per realizzare un’opera fortemente impattante in termini aziendali. Consumo di risorse, produzione di rifiuti, emanazione di gas e polveri, sono tutti aspetti che, più o meno in modo massiccio, ricorrono. La conversione verso un'edilizia eco-friendly offre una serie di vantaggi che vanno oltre la mera riduzione dei consumi energetici. Questa trasformazione non solo mira a tagliare le spese attraverso l'isolamento termico e l'adozione di impianti efficienti ma si propone anche di migliorare il comfort abitativo, limitare l'impatto ambientale e incrementare il valore immobiliare. Per ottenere una casa più green, diversi interventi possono essere presi in considerazione, come l'isolamento termico, ormai fondamentale, coinvolgendo pareti, tetto, pavimenti e infissi. La sostituzione di vecchi infissi con modelli ad alta efficienza energetica e l'installazione di impianti di riscaldamento e raffreddamento contribuiscono significativamente a ridurre i consumi energetici e le emissioni di CO2. Anche l'illuminazione, con l'utilizzo di sistemi a LED, può apportare notevoli risparmi energetici. Nel processo di rinnovamento eco-sostenibile, la scelta dei materiali gioca un ruolo fondamentale. Materiali come il legno, il sughero, la calce naturale e la terra cruda, oltre a essere eco-compatibili, offrono proprietà isolanti e sostenibili. La legislazione europea sull'efficienza energetica in edilizia stabilisce requisiti minimi per la sostenibilità degli edifici, fornendo anche incentivi per le ristrutturazioni che mirano a migliorare l'efficienza energetica.