Quali sono le prospettive per il futuro?

Con il termine agrifood tech si intende una categoria di soluzioni innovative e/o di startup che fanno leva su tecnologie digitali per la produzione, conservazione, lavorazione, confezionamento, controllo, distribuzione del cibo. Include lo sviluppo di tecnologie per la tracciabilità e la sicurezza alimentare, l’ideazione di nuovi macchinari industriali, soluzioni per soddisfare nuovi modelli di consumo (ad esempio le proteine alternative) e l’ideazione di nuovi prodotti alimentari. Comprende lo sviluppo di frigoriferi intelligenti e connessi. Ha enormi potenzialità di sviluppo e avanzamento in Italia, dove questo settore rappresenta il 10% delle startup. Qui tale legame esiste da sempre, motivo per il quale ha senso pensare a una specializzazione delle aziende italiane in questo campo che porti il paese a essere considerato un punto di riferimento a livello globale quando si parla di foodtech e agritech.