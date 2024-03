L'Operosa SpA: protagonista dell'edilizia sostenibile nel PNRR

L'Operosa SpA - Società Benefit è in prima linea nella realizzazione di cantieri del PNRR, con 25 interventi su edifici pubblici in tutta Italia. L'obiettivo è la costruzione di edifici sostenibili e ad alta efficienza energetica, con un occhio di riguardo all'economia circolare e all'inclusività sociale. Il DM 256/2022 introduce criteri ambientali minimi per gli appalti pubblici, favorendo l'economia circolare, il Life Cycle Assessment ed Environmental, Social and Governance. L'Operosa adotta questi criteri, puntando su soluzioni innovative come la Progettazione BIM. L'azienda si concentra su asili nido, scuole e altri edifici pubblici che forniscono servizi essenziali. La posa della prima pietra di un asilo nido a Casale di Scodosia (PD) il 23 marzo 2023 ne è un esempio. L'obiettivo è ridurre l'impatto ambientale. Si utilizzano materiali modulari e riciclabili, progettando edifici facilmente smontabili e riutilizzabili. L'azienda seleziona materiali ecosostenibili e riciclabili, riducendo l'impatto ambientale e favorendo un approvvigionamento responsabile. Le soluzioni progettuali puntano al risparmio energetico, con sistemi di riscaldamento e raffreddamento efficienti, illuminazione a basso consumo e isolamento termico. L'azienda si impegna a creare spazi comuni, connessioni e servizi igienici accessibili a tutti, in linea con gli standard normativi e con l'obiettivo di inclusione sociale. L'Operosa SpA rappresenta un modello di riferimento per l'edilizia sostenibile in Italia, dimostrando come sia possibile coniugare innovazione, efficienza e responsabilità sociale.