Lo stile eco-friendly non è più solo una tendenza

C'è una nuova ondata di marche di moda che si stanno impegnando attivamente nella salvaguardia dell'ambiente, creando capi di abbigliamento sostenibile e di tendenza. Questi brand stanno considerando l'impatto che la filiera della moda e del tessile ha sull'ambiente, e stanno adottando modelli di sviluppo sostenibile attenti alle emissioni di gas serra, all'uso del suolo e al consumo di acqua durante la produzione. Molti stilisti di oggi considerano anche l'inquinamento dell'aria, delle falde acquifere e degli oceani, e scelgono tessuti e fibre naturali per evitare di immettere microplastiche nell'ambiente. Si preoccupano inoltre della tutela dei luoghi e delle condizioni di lavoro dei loro produttori, in contrasto con il fast fashion. La buona notizia è che questa tendenza sostenibile è sempre più ampia e diversificata e le loro collezioni stanno pian piano prendendo il palcoscenico della moda proponendo look unici, innovativi e di tendenza, dando ai consumatori la possibilità di fare scelte di moda più sostenibili senza rinunciare allo stile. La lista dei brand green è lunga e in continua evoluzione, fatta di stilisti che spesso si impegnano a donare una parte dei profitti a organizzazioni che combattono il cambiamento climatico.