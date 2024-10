L'avanguardia industriale lavora a Prato

La città toscana di Prato è la capitale mondiale della trasformazione di materiali tessili post-consumo, una posizione che la colloca al centro degli obiettivi di sostenibilità dichiarati dai grandi marchi, alla ricerca di modelli di produzione più puliti. Analizzando la storia, si evince che è da metà Ottocento che Prato ricicla gli stracci di tutto il mondo, con tecnologie avanzate e investimenti nei macchinari più innovativi. Tra le imprese più virtuose in tal senso vi è la centenaria Comistra, che produce tessuti ricavati al 90% da materiale riciclato. Nel distretto ci sono altre centinaia di aziende impegnate quasi al cento per cento nella rigenerazione di materiali post consumo. Dal riciclo di stracci attivato da metà del 1800 in un contesto di povertà economica si passa dunque a una realtà industriale che fa di Prato il più grande centro tessile a livello europeo e all’avanguardia nell’economia circolare: questo il biglietto da visita più bello per una città moderna e virtuosa.