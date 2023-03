La siccità è un problema: come ridurre gli sprechi

L'acqua è una risorsa tutt'altro che inesauribile ed ogni anno la siccità mette in ginocchio numerosi Paesi africani, asiatici e centramericani. Ecco perché è fondamentale consentire che la velocità di prelievo non superi il tempo per la riproduzione ed ognuno di noi, nel proprio piccolo, può dare un importante contributo, seguendo una serie di consigli su come ridurre al minimo gli sprechi. Si parte dal chiudere i rubinetti mentre ci si lava i denti, ci si rade o si sciacqua la frutta, un semplice gesto che permette di risparmiare 6 litri di acqua al minuto, ma anche diminuendo i tempi della doccia, considerando i 6-10 litri emessi ogni 60''. Da evitare la vasca da bagno, mentre bisognerà fare attenzione alla cassetta di scarico del water - alternando il getto breve da 6 litri a quello intero da 12 a seconda delle necessità - nonché dotarsi di riduttori di flusso e rubinetti aerati, riparando tempestivamente quelli gocciolanti. E ancora: tra gli accorgimenti da seguire ci sono poi quelli di utilizzare l’acqua del deumidificatore o del condizionatore per il ferro da stiro, sostituire i vecchi elettrodomestici con modelli “Energy star”, fare lavatrice e lavastoviglie solo a pieno carico, scongelare gli alimenti all’aria o in una bacinella, riutilizzare l’acqua tolta dalla vasca dei pesci, installare una vasca per la fitodepurazione in giardino, mettere una coperta galleggiante sulla piscina, controllare regolarmente il contatore e chiudere il rubinetto centrale prima delle vacanze.