La nuova frontiera del 4x4, per un futuro sostenibile

100% elettrica e 100% Subaru: quando l'esperienza Subaru nel 4x4 si arricchisce di una carica nuova, le emozioni alla guida si moltiplicano. Progettata per ridefinire il concetto di All-Wheel Drive nel mondo EV, Solterra è capace di regalare il massimo della performance e un comfort di guida unico. Il tutto nel pieno rispetto dell’ambiente. Sono queste le caratteristiche che hanno incoronato Solterra come la nuova protagonista del 4x4 mondiale. La prima Subaru 100% elettrica coniuga l'esperienza pluriennale nel mondo della trazione integrale con le straordinarie performance del motore elettrico, per garantire un'esperienza di guida esclusiva. Con Solterra, dunque, a filosofia Subaru si arricchisce di un nuovo significato. Solterra è la compagna di viaggio ideale e che offre il massimo della sicurezza, grazie a nuove tecnologie sempre all'avanguardia. Forza, solidità e dinamicità: gli elementi tipici dell'anima Subaru e la silhouette moderna si sublimano con l'elettrico, dando vita a un SUV con un'identità precisa. Con sistemi innovativi come Subaru Safety Sense e l'inedita e-Subaru Global Platform, la sicurezza è sempre al primo posto. La tecnologia All-Wheel Drive, poi, marchio della sicurezza targata Subaru, torna in veste elettrica e acquista ancora più performance. Questo, grazie all'aiuto dei due motori eAxle, che azionano indipendentemente le ruote anteriori e posteriori e distribuiscono la potenza in modo uniforme, ottimizzando l'aderenza a seconda delle condizioni stradali. Due, infine, gli allestimenti: 4E-XPERIENCE e 4E-XPERIENCE+.