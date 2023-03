Italia, dalla crisi dei rifiuti a leader europeo del riciclo

Facciamo un salto indietro fino al 1997 quanto, in Italia, la raccolta differenziata era solo del 9,4 % e l'80% dei rifiuti urbani finiva in discarica: solo il 21% dei rifiuti industriali veniva riciclato e il 33% finiva in discarica. Da allora sono passati 25 anni e l’Italia è passata dall'emergenza rifiuti all'eccellenza nel riciclo: nel 2020 (secondo i dati del Rapporto Il Riciclo in Italia 2022, della Fondazione Sviluppo Sostenibile) la raccolta differenziata dei rifiuti urbani è arrivata al 63% e lo smaltimento in discarica è sceso al 20%, mentre il riciclo dei rifiuti industriali ha superato il 70% e lo smaltimento in discarica è sceso al 6%. Solo nel 2021, il nostro Paese, ha generato qualcosa come 1 mld e 525 milioni di euro di benefici ambientali: un risultato che conferma come il riciclo permetta di risparmiare anche energia primaria e CO2.