Ecco #moNOuso, l'iniziativa green dei Comuni per ridurre la plastica

Il monouso è senza dubbio il perfetto ritratto dell’insostenibilità. Per decenni ha rappresentato un sistema di consumo a bassissimo costo che ora ci presenta il conto. Nonostante sia ormai evidente che si tratti di un sistema da abbandonare nascono inevitabilmente difficoltà e resistenze nel momento di agire concretamente. Specie quando gli ostacoli nascono proprio dagli enti locali più vicini alle persone. Lo sa bene l’Associazione Nazionale Comuni Italiani dell’Emilia-Romagna che – nell’ambito del progetto MEDfreeSUP, cofinanziato da EIT Climate-KIC e coordinato dal Dipartimento di Ingegneria civile, chimica, ambientale e dei materiali dell’Università di Bologna – nel settembre 2020 ha lanciato il manifesto #moNOuso per stimolare strategie di riduzione dell’usa e getta e consolidare i modelli del riuso. A distanza di due anni e mezzo da quell’enunciazione di principi, che intendeva dare concreta attuazione alla direttiva SUP sulla riduzione dell’incidenza di determinati prodotti di plastica sull’ambiente (e la cui applicazione è stata criticata e osteggiata nel nostro Paese), al manifesto #moNOuso sono seguiti il vademecum per i Comuni “Ridurre i rifiuti da prodotti in plastica monouso…e non solo in plastica“ e la guida “Oltre il #moNOuso: i modelli del riuso“. Attualmente all’iniziativa hanno aderito 11 Comuni dell’Emilia-Romagna, mentre a fine febbraio, grazie al voto in consiglio comunale, Brescia è stato il primo Comune al di fuori dell’Emilia-Romagna ad aderire formalmente all’iniziativa #moNOuso.