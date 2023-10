Collegio Geometri e G. L. provincia Modena: «Necessaria una certezza normativa migliore»

Capitolo bonus edilizi e Superbonus 110%: argomenti che, com’era prevedibile, stanno riscuotendo grande attenzione nel settore. A tal proposito c’è da registrare la significativa posizione assunta dal Collegio Geometri e Geometri Laureati della provincia di Modena che, come sottolinea il suo Presidente Marco Vignali, valuta le ultime decisioni normative: «Partiamo dal presupposto che la possibilità di poter disporre di agevolazioni come quella rappresentata dal bonus, rappresenti un elemento vitale soprattutto in previsione della riqualificazione del patrimonio esistente, senza che si consumi più territorio. Secondo il Collegio Geometri e Geometri Laureati della provincia di Modena, tuttavia, occorre che il Governo e tutte le forze politiche si impegnino verso una reale revisione della normativa relativa al sistema dei bonus. In tale contesto, riteniamo che non sia possibile arrivare a stabilire percentuali alte come per il 110%, ma che tuttavia sia necessaria una effettiva rimodulazione, da attuarsi attraverso una norma strutturale più ampia, spalmata magari su 10-15 anni, che dia respiro e che consenta dunque di operare in presenza di una certezza normativa migliore». Il Presidente Vignali precisa infatti che «per noi tecnici, operare in questo modo diventa molto complicato: troppe limitazioni, troppe variazioni nella norma relativa alle ristrutturazioni, limitano la portata del nostro lavoro e interferiscono con questo. Una delle soluzioni che proponiamo – aggiunge il Presidente – è quella di una percentuale da stabilire a seconda della tipologia e delle caratteristiche degli interventi da svolgere, reintroducendo in secondo luogo opportuni strumenti di cessione del credito. La cessione, infatti, è uno strumento significativo ma, anche in questo caso, va gestito con maggiore chiarezza».