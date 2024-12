1 dicembre: Giornata Mondiale contro l’AIDS: prevenzione, test e cure al centro

Come ogni anno dal 1988, il 1° dicembre 2024, si celebra la Giornata Mondiale contro l’AIDS, un’occasione per riflettere sull’importanza della prevenzione e di comportamenti responsabili per arginare la diffusione del virus. Secondo l’Istituto Superiore di Sanità, in Italia si registra un aumento delle nuove infezioni di HIV e AIDS, con il dato più preoccupante dal 2020.

La prevenzione resta fondamentale: promuovere l’utilizzo del preservativo, diffondere test e profilassi, e potenziare la rete dei checkpoint territoriali sono strumenti chiave per spezzare la catena dei contagi. Il tema scelto per il 2024, “Take the rights path” – “Prendi la strada dei diritti” –, pone l’accento sul ruolo cruciale dei diritti umani per sconfiggere l’AIDS entro il 2030.

L’obiettivo, sostenuto dal Programma delle Nazioni Unite per l’AIDS (UNAIDS) e dalla comunità internazionale, sarà raggiungibile solo garantendo accesso alle cure per tutti, soprattutto per chi vive in condizioni di emarginazione economica e sociale.