Tonino Lamborghini Dettagli e stile italiano

Le nuove collezioni della linea Casa firmate Tonino Lamborghini saranno presentate al Salone del Mobile (Pad. 3, Stand D25E25). Il progetto Tonino Lamborghini Casa, è distribuito in oltre 50 Paesi e consiste in un vero e proprio sistema di total living che si è esteso dall’arredo di ville e uffici prestigiosi, alla realizzazione di interni di residence apartment a marchio. La linea è realizzata in collaborazione col partner Formitalia Luxury Group, eccellenza italiana nell’home design, che unisce i valori di innovazione, eleganza, stile e forza del marchio del Toro a una tradizione manifatturiera espressione di alta artigianalità. Tonino Lamborghini porterà al Salone i nuovi arredi che interpretano gli stilemi tipici del celebre brand italiano con decisa personalità, lasciando trasparire in modo evidente qualità ineccepibile e design di impatto.

Comfort e originalità in un complemento d’arredo dai dettagli stilistici Tonino Lamborghini per il sistema componibile TL-4472 di Dormeuse e Dormeuse circolare è realizzato in materiali selezionati: pelle, vetro e marmo, che combinati tra loro rendono unico questo sofà. Lateralmente TL-4472 presenta un elegante tavolo, che si incastra perfettamente nella sofisticata struttura del divano.

Uno dei pezzi più iconici della collezione Tonino Lamborghini Casa è la scrivana GT che viene presentata al Salone del Mobile in una veste impreziosita da una nuova armonia di materiali. La pelle del piano, in cuoio color pure black, si accosta con eleganza al calore della radica Venice che riveste i frontali del dattilo e l’interno della gamba della scrivania GT Supervenice.

Con la sua morbida eleganza, il letto Cassandra esprime un’alternativa stilistica nel contesto della collezione Tonino Lamborghini Casa. Il rivestimento in pelle art. Nobu, con il logo Tonino Lamborghini goffrato sul pellame e integrato con un’elegante base in finitura Pale Gold, evidenzia la cura dei dettagli per una proposta sobria ed esclusiva che trova completamento in abbinata ai comodini TL-2199, le poltrone TL-2480 ed i tavolini TL-2185.