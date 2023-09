Navigare in sicurezza. Il contributo di Sara

Da sempre impegnata a supportare manifestazioni ed eventi che uniscono tradizione, innovazione e valorizzazione del territorio, Sara ribadisce il suo impegno per la sicurezza e i servizi per la mobilità in tutte le sue forme. È per questo motivo che, per il terzo anno, sarà presente al Salone Nautico come main sponsor della manifestazione. La compagnia sarà infatti presente con uno spazio espositivo per promuovere la proposta assicurativa – Dimensione Mare – studiata specificamente per gli operatori del settore e gli appassionati di nautica.

Una copertura completa e personalizzabile che in occasione proprio del Salone Nautico di Genova sarà proposta attraverso un’offerta dedicata valida fino al 31 dicembre con uno sconto del 35 per cento sulle garanzie Corpi Veicoli Marittimi e sull’Assistenza.