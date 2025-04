Magia Faber. Quando l’aria prende forma

Nel regno delle cappe. Dal 1955 Faber ha dato all’aria migliaia di forme, utilizzando materiali come l’acciaio, il vetro, il legno. La cappa da cucina è stata trasformata in un oggetto di design dotato di funzioni innovative, sistemi di illuminazione, tecnologie che attutiscono il suono di aspirazione, sensori che modulano in autonomia l’intensità per purificare al meglio l’aria. In occasione del Fuorisalone 2025, lo specialista dell’aria di Franke celebra il suo 70° anniversario con una collezione speciale che ripercorre la sua storia di innovazione e progettazione, riproponendo i modelli iconici della gamma Beat (composta dalla cappa Beat Suspended, Beat XL Suspended, Beat Wall e Beat XL Wall) in una veste rinnovata, con un logo dedicato al 70° anniversario dell’azienda e con un’inedita finitura Dark Forest, omaggio al colore iconico che contraddistingue il brand e che evoca la bellezza e la forza della natura, abbinata anche a due proposte di piani a induzione realizzati con la stessa tonalità.

"Fino al 13 aprile lo showroom di Franke Home Solutions, situato nel cuore pulsante del Brera Design District, in via Pontaccio 18, si trasforma in un palcoscenico di novità e creatività – racconta Dino Giubbilei, VP Marketing & Digital Franke Home Solutions –. Settanta anni di innovazione, settanta anni di passione per l’aria. Un anniversario importante quello di Faber che abbiamo voluto celebrare con una collezione esclusiva che unisce design, tecnologia e sostenibilità. La finitura Dark Forest è un omaggio al logo iconico del brand e alla natura, fonte inesauribile di ispirazione per le nostre creazioni che siamo lieti di svelare in quest’occasione speciale. La limited edition è inoltre impreziosita dal logo dedicato al 70° anniversario. Gli anni passano, la tecnologia si evolve, ma il nostro obiettivo rimane sempre lo stesso: creare prodotti che non solo rispondano alle esigenze delle persone, ma le anticipino e superino".

La Beat XL Wall da 80 cm, novità indiscussa di questa edizione, va ad affiancare la Beat XL Suspended che nella versione White era stata presentata lo scorso anno. Con queste versioni extra large la cappa diventa un elemento scenografico che arreda con stile, valorizzando la cucina con la sua presenza, senza rinunciare alla leggerezza delle forme. La Beat XL Suspended è dotata della tecnologia Sound Pro, che attutisce e migliora il suono di aspirazione, Intensive Speed, che attiva il motore alla massima potenza per sei minuti in caso di esigenze di purificazione più decise, e Remote Control, con un telecomando che permette di attivare e disattivare la cappa in ogni momento, oltre all’illuminazione led. L’evoluzione a parete, innovativa nello stile ma anche nella funzionalità, è anch’essa dotata della funzione Intensive Speed, della tecnologia Sound Pro, oltre ad avere un’elevata capacità di aspirazione e illuminazione led.

Il nuovo colore Dark Forest, proposto in occasione dell’anniversario sulle cappe della gamma Beat, arreda ogni ambiente con stile ed eleganza senza rinunciare alla tecnologia Faber e si affianca alle tonalità White e Black Matt, che conferiscono un tocco di eleganza contemporanea agli ambienti domestici. Anche alcuni modelli di piani a induzione da 60 e 80 cm vengono presentati nell’inedita e suggestiva finitura Dark Forest che conferisce ai piani a induzione un’estetica unica e distintiva. Un tocco di natura che si fonde con la tecnologia, celebrando il 70° anniversario del brand.

Con il modello da 80 cm nella finitura Dark Forest, il piano a induzione e la cappa diventano un’unica anima, eliminando odori e fumi indesiderati direttamente alla fonte. La tecnologia K-LINK, che connette la Beat XL Suspended e la Beat XL Wall con i piani da 80 cm, permette la comunicazione e la sincronizzazione tra gli elementi, ottimizzando l’aspirazione in base alla cottura.

Un traguardo così significativo non poteva che essere celebrato da una campagna speciale, che prenderà avvio durante la Design Week, per raccontare anche in numeri questa avventura lunga settant’anni: Faber ha regalato oltre 8 milioni di momenti di silenzio, più di 33 milioni di sessioni di cottura vissute insieme, stupito oltre 1 milione di occhi con i suoi design, liberato più di 77 milioni di nasi dagli odori sgradevoli e consegnato oltre 30 milioni di cappe nelle case di tutto il mondo.

Unendo tradizione e innovazione, la nuova collezione celebrativa in finitura Dark Forest rappresenta un nuovo capitolo nella storia di Faber: una storia che da settant’anni non smette di sorprendere e che continuerà a plasmare l’aria con design d’avanguardia e soluzioni tecnologiche sempre più innovative.