Il convivale divano Plaza griffato Dainelli Studio

Alla Design Week, il pensiero creativo di Dainelli Studio si racconta in Plaza, progetto disegnato per Laurameroni, ispirato alle storiche piazze Italiane. Plaza è un divano modulare che riflette il ruolo monumentale e centrale che questi luoghi ricoprivano nella vita della comunità. Come le maestose piazze accoglievano i palazzi più importanti ed erano il fulcro della convivialità, Plaza diventa il fulcro dello spazio living. Pensato come progetto ’timeless’, senza inseguire le mode, ma in linea con le tendenze contemporanee, Plaza si caratterizza dalle linee pulite, un design monolitico e una mensola che corre lungo tutto lo schienale, rendendo funzionale il retro-divano, per essere vissuto da ogni sua prospettiva. Come una vera piazza italiana, è concepito per creare convivialità intorno a sé, diventando il punto focale dello spazio living.