Assab One è creatività e ricerca sui materiali

Altra meta molto interessante è Assab One, in via Assab 1, traversa di via Padova. Per un design ’etico’ digitare Giacomo Moor, che quest’anno espone, negli spazi della ex stamperia, diventata studio di creativi, una casa costruita con moduli di legno. Il progetto è realizzato in collaborazione con LiveinSlum ong che opera in territori urbani con forti criticità. Tale unità minima è stata costruita insieme agli abitanti del luogo grazie a un sistema costruttivo modulare. Ed è esposta negli spazi dell’ex stamperia.