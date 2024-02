Riconoscibilità e creatività. La mission di Haveone

di Marina Santin

Metti l’esperienza quarantennale nel settore fashion del fondatore, aggiungi la creatività e il talento di un giovane team di designer italiani, mixa

il tutto con uno stile assolutamente originale che fonde il romanticismo e la femminilità di pizzi, balze e ruches con dettagli maschili e volumi decisamente oversize.

È la ricetta vincente di Haveone, dove qualità e riconoscibilità si configurano come gli elementi principali di un’azienda in piena espansione, nata a Bologna nel 2019 e impostasi fin dal suo debutto tra le realtà di maggiore spicco del panorama del ready to wear. Oggi è Haveone è in continua evoluzione, e pone particolare attenzione alla produzione, esclusivamente italiana; alla qualità, della confezione e dei materiali, e alle necessità del grande pubblico.

I capi proposti sono altamente riconoscibili, sempre in linea con le esigenze del mercato e in perfetta sintonia con i trend di stagione. La distribuzione del brand – che ha il suo Show Room a Funo di Argelato, in Via dei Setaioli 40, in una posizione strategica collocata all’interno di uno snodo commerciale di grande rilievo – è prevalentemente italiana, con filiali in Lombardia, Piemonte, Veneto, Toscana, Marche, Liguria, Abruzzo, Umbria, Molise, Lazio, Campania, Puglia, Sicilia e Sardegna. Tre invece, le boutiques monomarca, a Bologna, Pesaro e Bolzano, tutte ospitate in contesti prestigiosi di grande valore storico e culturale.

A Bologna, lo store, il primo, inaugurato nel 2023, è in piazza Galvani 2, residenza storica dell’antica mesticheria Fossi, che ha lasciato il suo locale dopo ben 162 anni. Nel 2020, infatti, ha abbassato la serranda mettendo la parola fine a un’attività iniziata prima dello scoppio la seconda guerra d’indipendenza e guidata da tre generazioni. Annoverata nell’Albo delle Botteghe Storiche del Comune, con interni e arredi in parte tutelati della Sovrintendenza, locali spaziosi (250 metri quadri) e soffitti in stucco che raffigurano dei cardi in stile Liberty, oggi, è la location ideale per accogliere le collezioni Haveone, che fanno bella mostra di sé nelle vetrine affacciate sul cuore del centro stori-

co.

Lo store di Pesaro, inaugurato nel giugno del 2023, in via Branca 5, è ospitato nell’ex convento

della chiesa di San Domenico, risalente al 1290. A testimonianza del suo importante passato si possono ancora ammirare la facciata romanica con il

bel portale gotico-malatestiano della chiesa.

Inaugurato di recente, proprio in questo mese di febbraio, lo store di Bolzano, è allestito su tre piani all’interno della storica struttura che ospitava Franz Kraler. Non un semplice negozio, ma uno spazio che assicura una esperienza sensoriale e artistica grazie a una boutique immersa nella luce naturale delle Dolomiti, avvolta nella storia e concepita per esaltare i capi Haveone come fossero autentiche opere d’arte, rivelandosi quindi la cornice perfetta per accogliere i e valorizzare al meglio il brand.