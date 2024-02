Libera e sensuale. La donna Ovyé fa brillare l’estate

di Egidio Scala

Riscrivere il proprio stile, il proprio modo di essere donna, in assoluta libertà. Desiderabile, dinamica e leggera. Canoni che delineano la collezione Spring Summer 2024 di Ovyé e che esaltano la voglia di serenità, vivendo la sensualità come un gioco. La Cristina’s Spring Collection si presenta dunque carica di suggestioni ed emozioni e riesce a mescolare sapientemente eleganza e innovazione per dare vita a un mood di grande originalità.

Ecco le slingback dalle punte maliziose e fiocchi bon ton per il giorno e una pioggia di luce per la sera. Scarpe che sanno essere oggetto del desiderio, manifesto di stile, ma sempre alleate del comfort, per brillare, osare e portare in scena una nuova femminilità in cui ’cuore’ fa rima con ’stupore’. Dalla quotidianità metropolitana alle vastità a stelle e strisce: texani mon amour insomma, con un tocco di grunge che non guasta. Stivali che sfoggiano applicazioni sofisticate come gioielli in argento cesellato, punte in metallo, colori decisi. Perfetti in ogni luogo e a ogni ora, per dare grinta alla giornata. Stesso approccio per gli stivaletti, calzature perfette, iconiche che rappresentano al meglio la capacità di Ovyé di offrire al tempo stesso comfort, qualità, stile.

Dagli stivali ai mocassini il passo è breve. Alle più classiche proposte bicolor, si affiancano i modelli che sfoggiano motivi animalier inseriti in una completa destrutturazione degli elementi della scarpa. Nella strada come nella savana, non esistono limiti. Al glamour, si sa, non si comanda e allora la proposta dei sabot Ovyé è davvero originale e cavalca con decisione le ultime tendenze e le rielabora con classe. Un sabot dalla punta pronunciata, che brilla grazie alla pelle lucida e al rivestimento in metallo. Perfetto per ridefinire ogni outfit, anche il più classico, all’insegna di un carattere ribelle.

’Fresh! Acqua, roccia, natura’. La nuova Playlist di Ovyé reinterpreta gli elementi fondativi della scarpa per trasformarli in opere d’arte dalla fresca ispirazione. Ma qual è la scarpa più sexy della stagione? Certamente la slingback con il tacco, vista sulle passerelle più importanti e ai piedi delle dive. Ovyé la abbina a una raffinata tomaia intrecciata e a una classica punta accentuata. Una combinazione perfetta per esaltare la sensualità femminile a ogni passo.

Al tempo stesso, i tacchi-scultura si confermano uno dei motivi caratteristici della collezione Playlist e per questo non potevano mancare neppure per questa stagione. Eccoli declinati su una slingback elegante, classica, dal profilo morbido e seducente. Le nuance più leggere, che richiamano il colore della pelle nuda, fanno risaltare le applicazioni elaborate mantenendo nell’insieme una leggerezza visiva di grande classe. Il tacco, uno stiletto metallico, brilla sotto le luci del sole o di una serata di gala.

Nero, bianco, nude... e poi delicate tonalità rosate che contrastano con le applicazioni oro. L’uso del colore in questa collezione primaverile conferma la ricerca di una scarpa equilibrata, esclusiva, che sa come risaltare per il suo carattere originale pur mantenendosi nell’alveo dell’eleganza più assoluta.