"Qui un concentrato di vero Made in Italy"

"Oggi a Bologna date il via a una manifestazione in grado di mettere al centro il bello e il ben fatto del Pronto Moda". Così il Ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, nel suo messaggio inviato al presidente Scandellari per ’Winter Melody’. "Il distretto Centergross è riconosciuto a livello europeo come il concentrato del Made in Italy per l’abbigliamento, visto che oltre 400 aziende lavorano sul territorio producendo capi di qualità. La moda è in grado di offrirci un’occasione speciale perché, essendo un settore amato da tutti, può veicolare preziosi messaggi non solo legati alla qualità dei capi, ma soprattutto alla sostenibilità che da oggi è universalmente riconosciuta come un valore aggiunto da premiare. È il momento di impegnarci fortemente sulla doppia transizione, digitale ed ecologica, ricordandovi tuttavia che in questo processo le imprese non sono lasciate sole".