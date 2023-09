Le mille sfumature dello stile Ovyé

Ovyé by Cristina Lucchi è un brand italiano che ha fatto del dinamismo e del coraggio le carte vincenti. Nel corso di 40 anni di storia si è evoluto da piccola bottega a un marchio specializzato in calzature da donna distribuito a livello internazionale. Oggi è infatti ampiamente presente in tutte le regioni italiane e in diversi Paesi europei. In un mercato concorrenziale come quello delle calzature, si tratta di obiettivi non facili da raggiungere e da mantenere. Ovyé ci è riuscito muovendosi fin dall’inizio secondo una visione chiara e condivisa all’interno dell’azienda: mettersi al servizio delle sue clienti e dare il massimo valore alla relazione con rivenditori e distributori.

Ovyé si rivolge a donne dinamiche e curiose, che apprezzano i look di tendenza e amano essere sorprese con novità continue. Per questo, punta da sempre su una grande varietà di proposte che abbracciano stili diversi. Trovare la propria scarpa dei sogni con Ovyé infatti è facile: dalle sneakers al tacco 12, dal bianco nero all’esplosione di colore, dai sandali gioiello ai plateau esagerati, fino alle raffinatissime proposte Ovyé Playlist... i diversi modelli sono accomunati da qualità, carattere deciso e un prezzo medio accessibile.

Un’offerta così vasta è ottenuta grazie a un ampio catalogo stagionale di base, arricchito settimana dopo settimana da novità che assecondano i trend della stagione: la fantasia e la maestria dello shoe design Ovyé reinterpreta continuamente la calzatura da donna rendendola vero oggetto del desiderio. La filiera corta, Made in Italy, rende possibile unire velocità e garanzia di qualità. L’assortimento sempre nuovo è un grande elemento di richiamo: chi non ama, infatti, passeggiare per gli scaffali del proprio negozio di calzature o abbigliamento preferito, curiosando tra le novità? La gestione del catalogo diventa, quindi, un modo per dare un valore anche ai propri rivenditori, aiutandoli ad aumentare l’attrattiva del negozio.

Ma l’impegno di Ovyé per le proprie clienti e i propri partner non finisce qui. L’azienda, fondata da Cristina Lucchi e Rino Caruso genitori di Annalisa Caruso e Luca Caruso che – insieme alla moglie Anna di Somma – la gestiscono adesso, promuove attivamente una filosofia della moda collegata al concetto di libertà della donna. Libertà di muoversi (il comfort della calzatura è essenziale!), libertà di creare il proprio look e di utilizzarlo come elemento di espressione di sé, libertà di cambiare. Da qui nascono tante iniziative: dalle collaborazioni con artiste eclettiche e capaci di raccontare con ironia i tanti volti del femminile, fino alle iniziative in collaborazione con i punti vendita. Tra le più recenti ricordiamo i tour di Ovyé Around e la Ovyé Social Summer Shopping.

Ovyé Around si è articolata in una serie di eventi organizzati all’interno degli store principali, inclusi quelli dei brand di abbigliamento che propongono anche le calzature Ovyé. Con la Ovyé Social Summer Shopping, invece, i rivenditori sono stati sfidati a creare dei total look accattivanti partendo dalla loro novità Ovyé preferita. Il risultato è stato rilanciato su Instagram, dando grande visibilità ai negozi che hanno deciso di partecipare.