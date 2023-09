Dominano la stagione l’urban e il grunge

Le collezioni Ovyé riflettono la passione e l’eleganza innata del Made in Italy. Il sogno dello stile italiano rivive nel design attento, in materiali di qualità e in una realizzazione curata in ogni dettaglio. Le Mary Jane vengono rese originali dai laccetti incrociati; gli stivali cuissardes si ingentiliscono per la morbidezza e per i colori delicati dello scamosciato, domina lo stile grunge e urban. Lo stile ha portato a una scelta di campo anche come testimonial: scelta la modella e attrice Chiara Pasetto.