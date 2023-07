Lucca celebra i 140 anni di Pinocchio

Lucca celebra i 140 anni del libro Le Avventure di Pinocchio di Carlo Collodi (1883-2023) con la mostra "Pinocchio, da Collodi alla Zecca di Lucca", promossa dalla Fondazione Antica Zecca di Lucca e dalla Fondazione Carlo Collodi. L’inaugurazione a ingresso libero è fissata alle 18 di oggi al Museo della Zecca, dove resterà esposta per tutto il 2023. L’iniziativa è promossa anche dalla città di Lucca, dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca e dal Parco di Pinocchio- Collodi. Al taglio del nastro saranno presenti Angela Mia Pisano assessore alla cultura di Lucca, Pier Francesco Bernacchi presidente della Fondazione Carlo Collodi, Alessandro Colombini presidente della Fondazione antica zecca di Lucca. Nell’anniversario di Pinocchio non poteva mancare un tributo di Lucca: "Il burattino conosce bene il territorio lucchese: Collodi ne ha fatto parte fino ai primi decenni del Novecento. A Capannori si può ancora oggi ammirare la famosa Quercia che ha ispirato l’episodio dell’impiccagione di Pinocchio per mano del Gatto e la Volpe – racconta Pier Francesco Bernacchi – inoltre la mostra rafforza una felice collaborazione tra le due fondazioni, che ha avuto il suo progetto più noto nel conio dei 5 zecchini donati da Mangiafuoco a Pinocchio".

Gli zecchini saranno in mostra con altri pezzi pregiati, come i 38 bronzetti (nella foto) dell’artista romano Luciano Capriotti (in arte Capri Otti), realizzate con l’antica tecnica di fusione a cera persa.

Si potranno ammirare i burattini in cartapesta delle allieve delle suore dorotee di Lucca; i manufatti in legno dedicati al burattino di Onigel Ruffato, artigiano di Dolo.