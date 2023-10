Halloween al Parco di Collodi. Il Carnevale Gotico di Pinocchio torna per incantare i bambini

Collodi, 27 ottobre 2023 – Torna il Carnevale Gotico di Pinocchio, Halloween formato bambino da domani, sabato 28 ottobre, fino al 1° novembre al Parco di Pinocchio a Collodi. E il divertimento per i più piccoli, ma non solo, è garantito. Ispirato alla letteratura gotica dell’Ottocento ed ad alcuni capitoli del romanzo del burattino, dopo il successo delle due precedenti edizioni, il Parco propone tante attività a tema halloween, al coperto oppure in ambienti chiusi, tutte incluse nel biglietto.

Alcuni esempi? Ci saranno i giochi e laboratori speciali legati ad Halloween che prevedono ciascuno l’assegnazione di un piccolo premio a tema per i bambini che avranno così un incentivo in più per divertirsi e imparare qualcosa di nuovo allo stesso tempo. Immancabile la classica pentolaccia, i giochi di Halloween, la caccia ai fantasmi, la baby dance con i personaggi. Ai bambini sarà consegnato il proprio certificato e se faranno tutte le attività, a conclusione della baby dance, vinceranno un premio speciale. Inoltre ci saranno il trucca bimbi professionale e il laboratorio con il Fimo Steadhler per creare statuine a forma di zucca, pipistrello o piccolo fantasma. Come detto, divertimento assicurato in giornate che si preannunciano davvero speciali.

Ma le attività e gli appuntamenti dei prossimi giorni di festa al Parco di Pinocchio non finiscono qua. Si aggiungono infatti le attività come l’incontro con il burattino mascotte (alle 11 e a fine giornata), l’ingresso al museo di giochi interattivi, i giri sulle due giostre d’epoca ancora funzionanti, lo spettacolo dei burattini (uno alle 12.45 e uno a fine giornata), laboratorio classico di Pinocchio, ingresso al percorso monumentale del parco di Pinocchio, al Giardino Storico di Villa Garzoni e alla Casa delle Farfalle.

Attenzione poi a una promozione speciale. Tutti i bambini che prenderanno parte al Carnevale Gotico di Pinocchio avranno poi l’ingresso gratuito al Natale di Pinocchio, dal 18 novembre al 7 gennaio 2024 con la Casa di Mamma e Babbo Natale (nell’edificio ad ingresso del complesso Villa Garzoni), la scuola di magia e il laboratorio delle Mandragole di Harry Potter all’interno dei locali della serra botanica, incontro e giochi con Elsa di Frozen, la grotta e i giochi con il Grinch e, naturalmente, attività e giochi di Pinocchio e i personaggi della fiaba.

Gli orari delle attività di Halloween si possono scaricare dal sito del parco www.pinocchio.it. Per informazioni: 331 2098 223.