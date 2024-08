Tour Capitale e Rossiniano, vanno forte i due percorsi tematici

Stanno riscuotendo molto successo i due tour lanciati per visitare il centro storico seguendo due percorsi tematici.

Tour Capitale. Quattro chiavi per aprire quattro portoni: due itinerari giornalieri per svelare alcuni dei più belli tra i tesori pesaresi. Si varca la soglia del Teatro Rossini e poi, passando per il Museo della bicicletta e la Domus di via dell’Abbondanza, si giunge al ghetto ebraico con la Sinagoga. Il sabato la visita alla Sinagoga sarà sostituita con quella alla chiesa del Nome di Dio. Questo tour si svolge martedì, mercoledì, giovedì, sabato e domenica, il mattino alle ore 11 e il pomeriggio alle 17.30. La durata del percorso è di un’ora e mezza, la percorrenza a piedi di 1,7 km. La partenza è sempre dall’Info Point di Pesaro 2024, in Piazza del Popolo n.7. Il costo è incluso nella card Pesaro Capitale che può esere acquistata online oppure a Palazzo Mosca - Musei Civici, Casa Rossini e Info Point Pesaro 2024 (in questo caso solo pagamento elettronico). Consigliata la prenotazione (massimo 25 partecipanti). Contatti: 0721-387655 - infopointpesaro2024.it

Tour Rossiniano. Sono tanti i luoghi pesaresi che racontano le vicende del grande Maestro Rossini. In questa visita, che si tiene ogni lunedì e venerdì (mattino ore 10, pomeriggio ore 16) la narrazione riguarda l’intera vita di Rossini: la nascita a Casa Rossini, le opere tra il Teatro Rossini e il Museo Nazionale Rossini e infine il grande lascito al Conservatorio Rossini. La durata è di due ore e mezza, la percorrenza a piedi è di 1,5 km. Anche in questo caso la partenza è fissata dall’InfoPoint Pesaro 2024, in Piazza del Popolo 7. Il costo è incluso nella Card Pesaro capitale di cui si è già detto in precedenza a proposito delle modalità di acquisto. Meglio prenotare (i contatti sono gli stessi del Tour Capitale), visto che i partecipanti di ogni tour sono al massimo 25. Si avvertono i partecipanti che nel pomeriggio l’accesso al Teatro Rossini è subordinato alle esigenze di produzione.